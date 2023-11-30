الملك يهنئ عاهل السعودية بالفوز بشرف تنظيم “إيكسبو الدولي 2030”

2023-11-30 / 23:33
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز العاصمة الرياض بشرف تنظيم المعرض العالمي “إيكسبو الدولي 2030”.

وقال الملك، في هذه البرقية: “يطيب لي، بمناسبة فوز العاصمة الرياض بشرف تنظيم المعرض العالمي “إيكسبو الدولي 2030″، أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيق، بأحر التهاني والتبريك، على هذا الاختيار المستحق، الذي يؤكد مجددا على الدور الريادي الذي يضطلع به بلدكم الطيب سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي”.

وأضاف جلالته “وإنني لأشيد بهذه الثقة الغالية التي حظي بها بلدكم الشقيق من لدن المجتمع الدولي، اعترافا وتقديرا منه للمكانة المرموقة التي يحتلها إقليميا وعالميا، ولما حققه، في ظل قيادتكم الحكيمة، من مكتسبات وإنجازات عظيمة على كافة المستويات، جعلته جديرا بكسب رهان احتضان أكبر الملتقيات والتظاهرات العالمية، الكفيلة بالمساهمة في ربط وتوطيد جسور التقارب بين الشعوب والثقافات، وترسيخ قيم التضامن والتعاون والتعايش فيما بينها”.

وتابع صاحب الجلالة “كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد لكم دعم المملكة المغربية المعهود، واستعدادها الكامل للمساهمة معكم في إنجاح هذا الملتقى التجاري والاقتصادي العالمي، والذي سيشكل، من دون شك، فرصة سانحة للتعريف بغنى وثراء التراث الثقافي الأصيل والمتنوع للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عموما، وللعاصمة الرياض على وجه الخصوص”.

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