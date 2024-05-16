انطلاق أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا بمشاركة المغرب

انطلقت، الخميس بكيغالي، أشغال دورة 2024 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، بمشاركة أزيد من 2000 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار السياسي من عدة دول إفريقية، من بينها المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الحدث الإفريقي، الذي يتواصل على مدى يومين (16 و17 ماي)، وفد هام يقوده وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور ويضم على الخصوص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو ورئيس جامعة محمد الساس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي.

ويعد المنتدى، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي، القيادة، السوق المشتركة: كيف يمكن لإفريقيا أن تكسب مكانتها على طاولة قوى الغد”، وفقا للمنظمين، أكبر موعد دولي للقطاع الخاص الإفريقي.

وسينكب المشاركون في هذا الحدث السنوي، من خلال أكثر من 60 جلسة نقاش وورشات عمل بين القطاعين العام والخاص وموائد مستديرة مغلقة، على بحث التوجهات الكبرى لمستقبل القارة من خلال معالجة مواضيع أساسية تشمل القيادة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاندماج الاقتصادي في إفريقيا والتمويل والبنيات التحتية. وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور القيادي للقطاع الخاص في تنمية القارة.

وقال الرئيس الرواندي بول كاغامي، في كلمة خلال حفل افتتاح هذا المنتدى، إن القطاع الخاص في إفريقيا والعالم يضطلع بدور محوري في مسار التنمية، مؤكدا على أهمية الاندماج في تنمية الأسواق الإفريقية.

وأشار إلى أن الأزمات المتعددة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19، أظهرت حاجة القطاعين العام والخاص إلى العمل معا بشكل وثيق، مبرزا أن تكامل مجتمع الأعمال الإفريقي يتيح فرصة لتطوير أسواق القارة وتعزيز قدرة إفريقيا على المنافسة.

وتقام في إطار منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، الذي تنظمه المجموعة الإعلامية (جون أفريك) بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، سلسلة من الجلسات والمناقشات والاجتماعات رفيعة المستوى المخصصة لإبراز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية في إفريقيا