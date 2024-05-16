البرلمانيون الاتحاديون الشباب بكولومبيا للمشاركة في منتدى دولي

يشارك وفد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي،مكون من الحسن لشكر، نائب برلماني و منسق المنتدى، و السيد السالك الموساوي مستشار بالغرفة الثانية بالبرلمان المغربي و عضو المكتب السياسي، و الدكتور مشيج القرقري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي و مسؤول العلاقات الخارجية مع دول أمريكا الاثينية و عضو لجنة الاخلاقيات بالأممية الاشتراكية،و السيد أيوب الهاشمي، المنسق التنفيدي لشبكة المينا لاتينا و عضو لجنة العلاقات الخارجية للحزب، في النسخة الثانية للمنتدى بمدينة بوغوتا كولومبيا، علما أن النسخة الأولى عقدت خلال شهر ماي 2023 مراكش.

يجمع هذا الحدث الدولي الكبير برلمانيين شباب، خبراء وقادة سياسيين من مختلف البلدان لمناقشة قضايا حيوية مثل الدبلوماسية المناخية، الاقتصاد جنوب-جنوب والسياسات المتعلقة بالهجرة.

من المقرر أن يكون حفل الافتتاح، اليوم الخميس 16 ماي، وهو مايشكل لحظة بارزة في هذا الحدث، حيث سيتضمن كلمات افتتاحية من شخصيات بارزة، منها:

• إيفان ليونيداس نيمه فاسكيز، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كولومبيا، الذي سيفتتح المنتدى.

• الحسن لشكر، منسق منتدى البرلمانيين، الذي سيشارك رؤيته وأهداف المنتدى.

• كريستوبال كايسيدو أنغولو، رئيس اللجنة القانونية الأفريقية

– أهداف المنتدى

المنتدي يعرف مشاركة 16 دولة، من أفريقيا، أوروبا و أمريكا اللاتينية.ڤنزويلا ، الاكوادور ، غواتيميلا ، الهندوراس ، كولومبيا ، الارجنتين ، مالي ، ساحل العاج ، المغرب ، تونس ، فلسطين،شيلي ، ايطاليا ، الكونغو، السينغال ، افريقيا الوسطى.