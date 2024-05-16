مجلس مدينة الدار البيضاء يتداول تذكرة الترامواي

عقد مجلس مدينة الدار البيضاء جلسته الثانية للدورة العادية للتصويت على جدول أعمال يتضمن أكثر من 100 نقطة، أبرزها زيادة سعر تذكرة الترامواي بدرهم واحد استعدادا لانطلاق الخطين الثالث والرابع.

وأكدت الأغلبية أن الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، إذ ستتيح التذكرة الواحدة استخدام جميع خطوط الترامواي وحافلات “الباصواي”.

من جانبها، عبرت المعارضة عن مخاوفها بشأن تفويت بعض العقارات ونزع ملكية أخرى. وتستعد المدينة لتنفيذ مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية، مع استمرار تحدي تحسين التواصل مع المواطنين