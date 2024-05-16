التعاون العسكري الأمريكي المغربي.. تزويد المملكة بأحدث الطائرات الحربية المقاتلة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل العلاقة القوية و الطيبة بين المملكة المغربية و الولايات المتحدة الأمريكية و التي تهم عديد المجالات في مقدمتها التنسيق و التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

و في هذا الصدد، أثمر التنسيق العسكري بين المغرب و أمريكا عن منح الأخيرة أحدث طائراتها الحربية المقاتلة بدون طيار للمغرب في صفقة وصفتها مصادر مطلعة بالمهمة.

و يتعلق الأمر بصفقة تهم طائرات بدون طيار من نوع SeaGuardian MQ-9B، و هي آخر ما أنتجه الجيش الأمريكي في عالم “الدرونات الحربية المقاتلة”.

و حسب مصادر إعلامية أمريكية، فالصفقة قد تم توقيعها خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و كان المغرب ينتظر فقط الشروع في إنتاج هاته الدرون و تجريبها من طرف الجيش الأمريكي.

و تتميز الطائرة الحربية بدون طيار و التي تمت تسميتها ب SeaGuardian MQ-9B، بقدراتها الاستثنائية على المراقبة والاستهداف الدقيق، مما يجعلها من بين الطائرات العسكرية بدون طيار من الدرجة الأولى على مستوى العالم.

كما تتميز هذه الطائرات بدون طيار بقدرة تحمل مذهلة، فهي قادرة على العمل لمدة تصل إلى 40 ساعة متواصلة، حتى في الظروف الجوية الصعبة بما في ذلك البيئات القاسية.

و يعتبر المغرب من الدول القليلة و المعدودة على رؤوس الأصابع في العالم التي تتوفر على هاته الترسانة من الطائرات الحربية دون طيار من هذا الصنف، بعدما قررت أمريكا حصر لائحة الدول التي قبلت صفقاتها و ذلك في ذلك القدرات الهائلة و المتطورة لهاته الدرون المقاتلة.