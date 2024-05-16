الحموشي بأكادير لإعطاء انطلاقة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتجه أنظار كل المهتمين بالشأن الأمني بالمغرب، مساء اليوم الخميس ، إلى مدينة اكادير، التي حضيت بشرف تنظيم الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة، والتي تتزامن مع الذكرى 68 لتأسيس الامن الوطني .

المعرض الذي من المتوقع ان يستقبل الآلاف من المواطنين للاطلاع عن قرب مما يتم استعراضه خلال هذه الدورة من طرف المصالح التابعة للأمن الوطني، في فضاء شاسع تم تجهيزه خلال الأسابيع الماضية بساحة المعارض بحي تليلا بالقرب من الطريق الوطنية.

وقالت مصادر الجريدة ، ان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد حل صباح اليوم بساحة المعارض، من اجل الاطلاع على اللمسات والاستعدادات لحفل الافتتاح مساء اليوم الخميس16 ماي، والذي سيحضره مسؤولين امنيين وعسكريين ومنتخبين و اقتصاديين وقضائييين وممثلين عن الجسم الصحفي ومدنيين ، وستتخله كلمة بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس الامن الوطني.

وقد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني في هذه النسخة الخامسة، برنامج متكامل، في الافتتاح يوم الجمعة 17 ماي الجاري إلى غاية يوم الاختتام الثلاثاء المقبل .

وسيتم يوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا ، فتح فضاء الأروقة ، وعروض لشرطة الخيالة والكلاب المدربة وشرطة كوكبة الدراجين، والمشي العسكري والفرقة الموسيقية .

النسخة الخامسة ستعرف كذلك تنظيم ندوات علمية يوم الجمعة في موضوع ” تجربة القوات العمومية في تدبير كارثة زلزال الحوز.

وبالنسبة ليوم السبت 18 ماي، ندوة علمية في موضوع ” الذكاء الاصطناعي والأمن تحديات وفرص للتحديث.

ويوم الاحد المقبل، ندوة علمية في موضوع ” النموذج المغربي في تدبير التظاهرات الكبرى. ويوم الاثنين 20 ماي، ندوة في موضوع ” دور الخبرة الجينية في الأبحاث الجنائية .

وستكون هناك عدة عروض لشرطة الخيالة، والكلاب المدربة للشرطة، الحماية المقربة، الفرقة المركزية للتدخل، الرياضة والدفاع الذاتي، كوكبة الدراجين، وعرض لعناصر القوة الخاصة التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني ” الديستي”، إلى جانب عرض للمشي العسكري والفرقة الموسيقية.