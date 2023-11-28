Maroc - Rabat - Av. Mohammed V et Mosquée Assounna

الرباط تحتضن الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفن المعاصر

2023-11-28 / 17:35
0
أميمة نشار - هبة بريس

تنظم الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفن المعاصر (IN RABAT) “في الرباط” من 9 إلى 11 دجنبر المقبل، بالمسرح الوطني محمد الخامس.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن برنامج هذه التظاهرة يتضمن معرضا للفن المعاصر يقدم أعمال فنانين يمثلون المغرب، والولايات المتحدة، وإسبانيا، والبرتغال، والكوت ديفوار، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وتونس، والكونغو، وإيطاليا، ولبنان، وبنما.

كما يشتمل هذا البرنامج على عروض متنوعة، من قبيل فن السيرك، والرسم المباشر في الهواء الطلق، والرقص المعاصر، فضلا عن معرض مخصص للأطفال.

وتتخلل هذه النسخة خمس ورشات تدريبية فنية تركز على العلاج بواسطة الفن، والأزياء الفنية، والخط، والتصوير الفوتوغرافي، وورشة رسم على الشاطئ لفائدة الأطفال والشباب والكبار، بمشاركة فنانين تشكيليين ومصورين وأساتذة فنون من عدة بلدان.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة الفنية أيضا تنظيم ندوة دولية حول ” الفن والسياحة الثقافية ” يؤطرها أساتذة، ومؤرخو فن، وفنانون تشكيليون، ونقاد، وصحافيون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ممثلون يتحدون ضد المؤثرين بمهرجان مراكش

ممثلون يتحدون ضد المؤثرين بمهرجان مراكش

2023-11-28 / 18:16
Photo of عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية ويصرح: ” سأبذل قصارى جهدي لخدمة المملكة”

عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية ويصرح: ” سأبذل…

2023-11-28 / 11:26
Photo of “أبي لم يمت” يحظى بإشادة واسعة بالرغم من الاختزال القاتل للأحداث

“أبي لم يمت” يحظى بإشادة واسعة بالرغم من الاختزال…

2023-11-28 / 10:06
Photo of على غير العادة.. الراقصة “نور” تختفي عن البساط الأحمر لمهرجان الفيلم بمراكش

على غير العادة.. الراقصة “نور” تختفي عن البساط الأحمر…

2023-11-27 / 17:33
Photo of “العصابات” تحول حياة عبد اللطيف و أيوب من الهامش للشهرة و العالمية

“العصابات” تحول حياة عبد اللطيف و أيوب من الهامش…

2023-11-27 / 13:29
Photo of الإعلامية المغربية صوفيا سعيدي تعيش قصة حب مع معتصم النهار في “حب للإيجار”

الإعلامية المغربية صوفيا سعيدي تعيش قصة حب مع معتصم…

2023-11-27 / 12:52
Photo of هاشم البسطاوي يوجه رسالة ل”الداودية”: “الله يتوب عليك وعلينا اختي”

هاشم البسطاوي يوجه رسالة ل”الداودية”: “الله يتوب عليك وعلينا…

2023-11-27 / 12:33
Photo of “تالين” لرجاء بلمير تتربع عرش الطوندونس المغربي

“تالين” لرجاء بلمير تتربع عرش الطوندونس المغربي

2023-11-27 / 11:52
Photo of الفيلم المغربي “أنيماليا”.. تزوجت من إبن أحد الأعيان فتحولت حياتها لجحيم

الفيلم المغربي “أنيماليا”.. تزوجت من إبن أحد الأعيان فتحولت…

2023-11-27 / 11:28
Photo of ساكنة مراكش تتفاعل إيجابا مع إلغاء احتفالات مهرجان الفيلم

ساكنة مراكش تتفاعل إيجابا مع إلغاء احتفالات مهرجان الفيلم

2023-11-27 / 11:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق