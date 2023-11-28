الرباط تحتضن الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفن المعاصر

أميمة نشار - هبة بريس

تنظم الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفن المعاصر (IN RABAT) “في الرباط” من 9 إلى 11 دجنبر المقبل، بالمسرح الوطني محمد الخامس.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن برنامج هذه التظاهرة يتضمن معرضا للفن المعاصر يقدم أعمال فنانين يمثلون المغرب، والولايات المتحدة، وإسبانيا، والبرتغال، والكوت ديفوار، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وتونس، والكونغو، وإيطاليا، ولبنان، وبنما.

كما يشتمل هذا البرنامج على عروض متنوعة، من قبيل فن السيرك، والرسم المباشر في الهواء الطلق، والرقص المعاصر، فضلا عن معرض مخصص للأطفال.

وتتخلل هذه النسخة خمس ورشات تدريبية فنية تركز على العلاج بواسطة الفن، والأزياء الفنية، والخط، والتصوير الفوتوغرافي، وورشة رسم على الشاطئ لفائدة الأطفال والشباب والكبار، بمشاركة فنانين تشكيليين ومصورين وأساتذة فنون من عدة بلدان.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة الفنية أيضا تنظيم ندوة دولية حول ” الفن والسياحة الثقافية ” يؤطرها أساتذة، ومؤرخو فن، وفنانون تشكيليون، ونقاد، وصحافيون.

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