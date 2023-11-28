طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-11-28 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محليا بكل من الأطلس والهضاب الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع قطرات مطرية متفرقة بمنطقة طنجة واللكوس والريف الغربي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالريف والمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالواجهة المتوسطية، وشرق الريف والشمال الشرقي والأطلس المتورسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و08 درجات بالريف والجنوب الشرقي، وما بين 13 و17 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 08 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فلن تعرف تغيرا مهما. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

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