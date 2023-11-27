النصر السعودي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

ضمن النصر السعودي بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا رغم التعادل السلبي (0-0) مع ضيفه بريسبوليس الإيراني في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا الإثنين.

وصار رصيد النصر 13 نقطة في صدارة المجموعة يليه بريسبوليس بـ8 نقاط، ثم الدحيل (4 نقاط) الذي حقق أول فوز عله على استقلال دوشنبه الطاجكي 2-0.

وسجل ثنائية الدحيل الكيني مايكل أولونغا (47 و89) في لقاء أكمله فريقه بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد البرتغالي روبن سيميدو.

ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، الى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

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