على غير العادة.. الراقصة “نور” تختفي عن البساط الأحمر لمهرجان الفيلم بمراكش

2023-11-27 / 17:33
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هبة بريس من مراكش 

تعود البساط الأحمر لمهرجان الفيلم بمراكش طيلة النسخ الماضية على الإطلالة اليومية للفنانة و الراقصة نور التي كانت ضيفة فوق العادة و بشكل شبه يومي على “الطابي روج”.

هذا العام اختفت الراقصة نور و استعراضاتها المثيرة، و لم يظهر لها أثر حتى في قاعات عروض الأفلام و هي التي كانت مدمنة على استغلال الحدث لعرض إطلالات عدد من المصممين و كانت حريصة على التصريح إعلاميا لكل المنابر و الكاميرات و التقاط الصور.

و حسب بعض المصادر المطلعة، فسبب غياب الراقصة نور يعود لقرار اللجنة المنظمة للمهرجان و التي قررت منع كل المتطفلين على ميدان الفن السابع من الظهور فوق البساط الأحمر و في مقدمتهم المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي.

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