البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-11-26 / 23:05
0
هبة بريس -

علم لدى مصدر عسكري أن دورية تابعة للبحرية الملكية قدمت، في إطار مهمة المساعدة في البحر، المساعدة، اليوم الأحد، على بعد 142 كيلومترا شمال غرب طانطان، لقارب كان على متنه 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 55 من جنوب الصحراء وكوبي واحد.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه نحو جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء طانطان وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوزين : سلطة الحكومة أضحت أكثر من البرلمان

أوزين : سلطة الحكومة أضحت أكثر من البرلمان

2023-11-26 / 22:41
Photo of بركان.. قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي

بركان.. قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي

2023-11-26 / 22:00
Photo of “أزمة التعليم” ..أخنوش يؤكد حرص الحكومة على الجلوس والحوار مع النقابات

“أزمة التعليم” ..أخنوش يؤكد حرص الحكومة على الجلوس والحوار…

2023-11-26 / 20:43
Photo of أزمة التعليم..إضراب وطني جديد لأربعة أيام متتالية

أزمة التعليم..إضراب وطني جديد لأربعة أيام متتالية

2023-11-26 / 18:35
Photo of طنجة..شخص يضرم النار في ضريح “سيدي بوعراقية “

طنجة..شخص يضرم النار في ضريح “سيدي بوعراقية “

2023-11-26 / 18:11
Photo of ثلاث نيعقوب.. هدم للمنازل المتضررة من الزلزال وبدء إعادة البناء

ثلاث نيعقوب.. هدم للمنازل المتضررة من الزلزال وبدء إعادة…

2023-11-26 / 15:33
Photo of اعتداء يطال خليفة قائد بالبيضاء ..توقيف مرتكب الإعتداء

اعتداء يطال خليفة قائد بالبيضاء ..توقيف مرتكب الإعتداء

2023-11-26 / 13:57
Photo of نادي قضاة المغرب يدخل على خط عزل القاضي “البقالي”

نادي قضاة المغرب يدخل على خط عزل القاضي “البقالي”

2023-11-26 / 13:28
Photo of فاس.. التحقيق يطال رئيسة جمعية وطبيبة بسبب شهادة طبية مشكوك فيها

فاس.. التحقيق يطال رئيسة جمعية وطبيبة بسبب شهادة طبية…

2023-11-26 / 13:15
Photo of بداية متعثرة لشركة CTM TRANSDEV للنقل الحضري بتطوان

بداية متعثرة لشركة CTM TRANSDEV للنقل الحضري بتطوان

2023-11-26 / 11:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق