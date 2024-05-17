طقس الجمعة …أجواء مشمسة بكل ربوع الوطن

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق مناطق طنجة واللوكوس، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة، وذلك خلال الليل والصباح، فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، والسايس، وهضاب الفوسفاط والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا.

وستكون الأجواء أحيانا غائمة مع احتمال سقوط قطرات مطرية فوق مرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من وسط وجنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا، وما بين 16 و20 درجة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا بالمناطق الوسطى للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين رأس سيم وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.