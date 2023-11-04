الناقد واكريم:”تتويج صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل خارج السياق تماما”

2023-11-04 / 22:20
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نجلاء مزيان: هبة بريس

انتقد الناقد المغربي عبد الكريم واكريم، تتويج الممثل صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “ازرق القفطان” لمخرجته مريم التوزاني، بالمهرجان الوطني للفيلم طنجة.

وقال واكريم عبر حائطه الفايسبوكي :”قد أتفق مع أغلب النتائج وقد أختلف مع بعضها، لكن نيل صلاح بكري لجائزة أفضل ممثل كان خارج السياق تماما، ليس لأنه ممثل غير موهوب بل فقط لأن طريقة نطقه بالدارجة المغربية لم تكن موفقة وأعاقت أداءه التمثيلي في فيلم مريم التوزاني “أزرق القفطان”…

وأشار المتحدث ذاته أن الجائزة يستحقها العديد من الممثلين الذين دخلوا غمار المنافسة هذه السنة وتألقوا في تجسيدهم و تقمصهم للشخصيات، قائلا :”وهناك ممثلون آخرون كانوا يستحقون الجائزة أكثر منه”.

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