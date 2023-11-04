فيلم “أبي لم يمت” يتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم الوطني بطنجة

نجلاء مزيان: هبة بريس

توج الفيلم السينمائي “أبي لم يمت” بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم الوطني بطنجة،مساء يومه السبت 4 نونبر الجاري .

واختارت لجنة التحكيم ،فيلم “أبي لم يمت” لمخرجه عادل الفاضلي، كأفضل فيلم خلال الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الفيلم الوطني بطنجة.

وتدور أحداث فيلم “أبي لم يمت”،في سيرك شعبي مفتوح، يزهو باللون والضوء وصخب الحياة، بطلها طفل يعيش مع والده في فضاء هذا السيرك الذي تتحرّك فيه شخوص مختلفة تلتقي في المعاناة اليومية مع قسوة العيش.

ووزعت باقي الجوائز على الشكل التالي:

جائزة المونتاج: مريم التوزاني

جائزة الإنتاج: عادل الفاضلي

جائزة الصوت: عادل العلمي ويوسف عجكان عن فيلم أبي لم يمت

جائزة الصورة: لأبي لم يمت لعادل الفاضلي

جائزة الإخراج : لعادل الفاضلي

جائزة الموسيقى الأصلية : لفيلم أبي لم يمت

جائزة ثاني أفضل دور: حاتم صديقي من فيلم مول الدويرة

جائزة ثاني أفضل دور نسائي: نسرين بشارة

جائزة الدور الأول لفيلم صلاح بكري عن فيلم القفطان الازرق

جائزة الدور النسائي الرئيسي : عائشة طبّاح

جائزة السيناريو: فيصل بوليفة

جائزة العمل الأول: ياسمين بنكيران

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