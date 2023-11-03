تامر حسني يوجه رسالة الى طليقته بسمة.. والأخيرة “يارب تحصل معجزة”

هبة بريس

تضامنا مع أطفال غزة، نشرت المغربية بسمة بوسيل عبر حسابها بموقع “إنستغرام” مقطع فيديو من أغنية “أعطونا الطفولة” التي قدمتهت بصوتها.

وتفتعل الفنان تامر حسني مع الفيديو مشيداً بصوت طليقته بسمة بوسيل، قائلاً: “أحسنتي أحسنتي يا بسمة… يارب احفظ أطفال غزة وأهل غزة العزّة أهل غزة الشرفاء الأبرياء… قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة، يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك”.

من جهتها، ردت بسمة بوسيل على طليقها قائلةً: “يارب يا تيمو يا رب بجد تحصل معجزة من رب العالمين وكل دا يخلص”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0