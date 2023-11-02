فرح الفاسي ضمن لجنة تحكيم المهرجان السينمائي الدولي بغرناطة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أفرجت الصفحة الرسمية لمهرجان غرناطة السينمائي الدولي الذي سيقام في الفترة بين 13 و 18 نونبر الجاري، عن أسماء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة لسنة 2023.

وأعلنت ذات الصفحة عن تواجد الفنانة المغربية ضمن لجنة تحكيم هذه الدوره، حيث نشرت صورة جماعية للجنة مرفوق بتعليق جاء فيه :”يتشرف مهرجان غرناطة السينمائي الدولي لجوائز لوركا بتقديم لجنة التحكيم لقسم الأفلام القصيرة”.

وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية فرح الفاسي حصدت السنة الفارطة جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “لامورا” بالمهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca”.

و نافست النجمة السينمائية عن دورها في “لامورا” كل من إيتانا سانشيز خيخون عن دورها في فيلم “Espinas”، آليخاندرا أونييبا عن دورها في فيلم “Yo Al Volante”، بيلين رويدا عن دورها في فيلم “La Inquilina”، وسارا سالامو عن دورها في فيلم “Quién”.

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