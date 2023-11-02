فرح الفاسي ضمن لجنة تحكيم المهرجان السينمائي الدولي بغرناطة

2023-11-02 / 17:13
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

أفرجت الصفحة الرسمية لمهرجان غرناطة السينمائي الدولي الذي سيقام في الفترة بين 13 و 18 نونبر الجاري، عن أسماء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة لسنة 2023.

وأعلنت ذات الصفحة عن تواجد الفنانة المغربية ضمن لجنة تحكيم هذه الدوره، حيث نشرت صورة جماعية للجنة مرفوق بتعليق جاء فيه :”يتشرف مهرجان غرناطة السينمائي الدولي لجوائز لوركا بتقديم لجنة التحكيم لقسم الأفلام القصيرة”.

وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية فرح الفاسي حصدت السنة الفارطة جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “لامورا” بالمهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca”.

و نافست النجمة السينمائية عن دورها في “لامورا” كل من إيتانا سانشيز خيخون عن دورها في فيلم “Espinas”، آليخاندرا أونييبا عن دورها في فيلم “Yo Al Volante”، بيلين رويدا عن دورها في فيلم “La Inquilina”، وسارا سالامو عن دورها في فيلم “Quién”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بشروط حاسمة.. أمين الناجي يقبل مشاركة طليقته في عمل جديد

بشروط حاسمة.. أمين الناجي يقبل مشاركة طليقته في عمل…

2023-11-02 / 17:41
Photo of المخرج لطيف لحلو يتحدث عن مشاركته في مهرجان طنجة بعملين سينمائيين

المخرج لطيف لحلو يتحدث عن مشاركته في مهرجان طنجة…

2023-11-02 / 16:20
Photo of مخرج الفيلم السينمائي “إسمهان” يتحدث عن مشاركة عمله بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

مخرج الفيلم السينمائي “إسمهان” يتحدث عن مشاركة عمله بالمهرجان…

2023-11-02 / 15:11
Photo of أزمة مرتقبة لصناع “الكبير أوي” بسبب الفنان محمد سلام

أزمة مرتقبة لصناع “الكبير أوي” بسبب الفنان محمد سلام

2023-11-02 / 14:31
Photo of المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن الاختيار الرسمي للأفلام

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن الاختيار الرسمي للأفلام

2023-11-02 / 12:57
Photo of لقاء بونو وحاتم عمور يشعل منصات التواصل الاجتماعي

لقاء بونو وحاتم عمور يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-11-02 / 11:58
Photo of صور حاتم عمور رفقة جورجينا وكريستيانو جونيور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صور حاتم عمور رفقة جورجينا وكريستيانو جونيور تشعل مواقع…

2023-11-02 / 10:13
Photo of أنجلينا جولي تناصر القضية الفلسطينية و تستنكر الهجوم الإسرائيلي

أنجلينا جولي تناصر القضية الفلسطينية و تستنكر الهجوم الإسرائيلي

2023-11-02 / 09:34
Photo of العبودية تطغى على الحرية في الفيلم السينمائي “العبد”

العبودية تطغى على الحرية في الفيلم السينمائي “العبد”

2023-11-01 / 21:43
Photo of واكريم :”جلال الدين” مسار رحلة من التيه والضياع إلى الصفاء الروحي

واكريم :”جلال الدين” مسار رحلة من التيه والضياع إلى…

2023-11-01 / 16:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق