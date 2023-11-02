لقاء بونو وحاتم عمور يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-11-02 / 11:58
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القسم الفني: هبة بريس

موازاة وتواجد النجم المغربي حاتم عمور بالمملكة العربية السعودية، حرص نجم المنتخب المغربي ياسين بونو على استقباله في منزله بالرياض.

ووثق النجم المغربي حاتم عمور هذا اللقاء الذي جمعه بمواطنه بونو عقب المباراة التي جمعت بين فريق النصر السعودي والإتفاق، بمجموعة من الصور التي تقاسمها مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.

ونشر حاتم عمور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، صوره رفقة بونو معلقا عليها:” في ضيافة أحسن حارس مرمى في العالم”، مضيفا في منشور آخر “الدار الكبيرة”.

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‫6 تعليقات

  5. ذكريات جميلة عشناها مع بونو ضد إسبانيا والبرتغال وغيرهم الكثير ساهموا في هاد الانجاز

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