شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– شفشاون : 41 ملم

– طنجة : 21 ملم

– أكادير إنزكان : 19 ملم

– الصويرة الميناء : 16 ملم

– أكادير المسيرة : 14 ملم

– القنيطرة : 9 ملم

– الصويرة المطار : 8 ملم

– العرائش : 6 ملم

– الدار البيضاء : 4 ملم

– إفران و تارودانت : 3 ملم

– المحمدية وتيط مليل وسطات وسيدي إفني وبن سليمان : 2 ملم

– النواصر : ملمتر واحد

– طانطان وسيدي سليمان والرباط وبني ملال وتطوان وخريبكة : أقل من ملم.

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