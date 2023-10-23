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شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-10-23 / 12:50
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– شفشاون : 41 ملم

– طنجة : 21 ملم

– أكادير إنزكان : 19 ملم

– الصويرة الميناء : 16 ملم

– أكادير المسيرة : 14 ملم

– القنيطرة : 9 ملم

– الصويرة المطار : 8 ملم

– العرائش : 6 ملم

– الدار البيضاء : 4 ملم

– إفران و تارودانت : 3 ملم

– المحمدية وتيط مليل وسطات وسيدي إفني وبن سليمان : 2 ملم

– النواصر : ملمتر واحد

– طانطان وسيدي سليمان والرباط وبني ملال وتطوان وخريبكة : أقل من ملم.

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‫16 تعليقات

  4. قال تعالى : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» ..

  6. السدود والانهار والأبار جفت نتمنى هاته الأمطار ان تعوض قليلا شح المياه الذي نعاني منه ..

  12. انه رحيم ورحمان ورزاق هو ارحم بنا وبي عباده علا ارضه امطار الخير والبركة انشاالله

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