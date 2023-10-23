شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– شفشاون : 41 ملم
– طنجة : 21 ملم
– أكادير إنزكان : 19 ملم
– الصويرة الميناء : 16 ملم
– أكادير المسيرة : 14 ملم
– القنيطرة : 9 ملم
– الصويرة المطار : 8 ملم
– العرائش : 6 ملم
– الدار البيضاء : 4 ملم
– إفران و تارودانت : 3 ملم
– المحمدية وتيط مليل وسطات وسيدي إفني وبن سليمان : 2 ملم
– النواصر : ملمتر واحد
– طانطان وسيدي سليمان والرباط وبني ملال وتطوان وخريبكة : أقل من ملم.
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16 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية التي تبشر بالخير..
تساقطات مطرية مهمة سجلت خلال 24 ساعة الماضية بجل مدن المملكة..
قال تعالى : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» ..
الأمطار الأخيرة انعشت أمال الفلاحين ..
السدود والانهار والأبار جفت نتمنى هاته الأمطار ان تعوض قليلا شح المياه الذي نعاني منه ..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والامطار..
أمطار الخير والبركة والرحمة التي سجلت في شفشاون. اللهم بارك
الله يعطيهانا اعلا قد انفع
نسأله الله العلي القدير ان ينفعنا بها ونحمده ونشكره على خيراته لنا
الحمدلله والشكر لله ادخلت الفرحة والسرورة علا قلوبنا وقلوب الفلاحين
انه رحيم ورحمان ورزاق هو ارحم بنا وبي عباده علا ارضه امطار الخير والبركة انشاالله
انشاالله تنفع الأرض والعباد ونحمد الله ونشكره
نطمع في رحماته علينا وعلا بلداننا الفلاحية انه علا كل شيء قدير
لاقنطة تحت رحمة الله كريم او عندو منين
انشاالله تكون بوشرة خير لهدا العام ويرزقنا الله واياكم من خيراته