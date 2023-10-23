القرض الفلاحي للمغرب

مجموعة القرض الفلاحي توقع 4 اتفاقيات شراكة مع جمعيات مهنية

2023-10-23 / 11:06
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هبة بريس

في إطار التزامها الدائم بدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يوم الخميس 19 أكتوبر بالدار البيضاء، أربع اتفاقيات شراكة مع جمعيات مهنية تضم فاعلين في قطاعات اقتصادية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد.

وتتمثل الجمعيات المعنية في: جمعية المنطقة الصناعية عين السبع-الحي المحمدي (AZIAN)، الاتحاد الوطني للصحة (FNS)، الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة (AMMG)، الجمعية المهنية لصناعة السيراميك (APIC).

وبفضل هذه الاتفاقيات، سيحصل أعضاء هذه الجمعيات، وكذلك موظفيهم، على عروض تمويل مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم المختلفة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مع شروط تفضيلية من حيث الأسعار على منتجات تمويل وخدمات البنك.

وبهذا الصدد، تؤكد مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها الثابت والقوي بدعم نسيج الاقتصاد الوطني ومرافقة جميع مكوناته من خلال تمويلات مناسبة لجميع الشركات العاملة فيه.

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