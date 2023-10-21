رياح قوية وزخات رعدية متوقعة بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من الأحد إلى الاثنين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار (من 100 إلى 110 كلم/س) يوم الأحد من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء، بكل من أقاليم الصويرة، وآسفي، وشيشاوة والجديدة، وسيدي بنور.

وتتوقع المديرية الظاهرة ذاتها من مستوى يقظة برتقالي (من 75 إلى 90 كلم/س) بكل من الحوز واليوسفية يوم الأحد من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء، و(من 75 إلى 95 كلم/س) في كل من النواصر والمحمدية، وبن سليمان ومديونة والدار البيضاء، وبرشيد والفقيه بنصالح وخريبكة وسطات ومراكش ورحامنة وقلعة السراغنة والصخيرات وتمارة والخميسات والرباط وسلا وسيدي سليمان ومكناس والحاجب وسيدي قاسم، وذلك يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء.

كما تشمل هذه الظاهرة (من 75 إلى 100 كلم/س) أقاليم المضيق وتطوان والحسيمة والقنيطرة والعرائش وشفشاون وفحص-أنجرة وطنجة-أصيلة، وذلك من الساعة الثانية زوالا إلى منتصف الليل.

وتتوقع المديرية، في نشرة من مستوى يقظة برتقالي، تساقط زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 50 ملم) في كل من شفشاون والعرائش وتطوان، من الأحد في الساعة الخامسة مساء إلى الاثنين في الساعة السادسة صباحا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0