144 مليون درهم لإحداث ملاعب في أكادير

هبة بريس _ رياضة

صادق المجلس الجماعي لأكادير في دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2023، على اتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز ملاعب لممارسة كرة القدم، بغلاف مالي يناهز 144 مليون درهم.

وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى توسيع وتأهيل البنيات التحتية الرياضية من أجل توفير ظروف جيدة للممارسة الرياضية بالمدينة وتحقيق إقلاع رياضي مهم يستجيب لتطلعات الساكنة.

وتهم هذه الاتفاقية إحداث 3 ملاعب جديدة وإعادة تأهيل وتجهيز 6 ملاعب بالمرافق الضرورية، ويتعلق الأمر بإحداث ملعب”” أغروض بحي بنسركاو، ملعب بالمدينة الرياضية (قرب الملعب الكبير لأكادير)، ثم ملعب “الحاجب” بتكيوين.

من جهة أخرى، ستستفيد من عملية الإصلاح وإعادة التأهيل، كل من ملاعب “عبد الله ديدي” بالحي المحمدي، ملعب “”تاناوت بحي إحشاش، ملعب “سيدين بلخير” بحي إحشاش، ملعب “سيدي يوسف”، ملعب “الوفاق” بحي بنسركاو، إضافة إلى ملعب “مدانيب” بحي تكيوين.

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