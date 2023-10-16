فاس تستضيف الدورة 10 من المنتدى المتوسطي للسياحة

هبة بريس _ و م ع

تستضيف مدينة فاس خلال الفترة ما بين 24 و 26 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى المتوسطي للسياحة التي تقام بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس.

ويقام المنتدى بشراكة مع جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية، تحت شعار “استثمارات ثقافات وابتكار: سياحة الغد المتوسطية”.

وأفاد المنظمون بأن هذه التظاهرة تهدف إلى النهوض بمشاريع الاستثمار السياحي، وتعزيز التعاون بين الفاعلين بشمال وجنوب المتوسط، وتثمين الغنى السياحي، وتحسين جودة التجارب السياحية.

وبحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس، حمزة بنعبد الله، فإن تنظيم المنتدى المتوسطي للسياحة خلال الأيام المقبلة سيسهم في تعزيز دور الغرفة كفاعل اقتصادي مؤسساتي متميز.

وأضاف أن المنتدى سيشكل فرصة استثنائية للجهة لاستقطاب استثمارات أجنبية مهمة في القطاع السياحي.

وتابع السيد بنعبد الله أن هذا الحدث سيشكل، أيضا، مناسبة لتشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على الاستثمار بالجهة بهدف تقوية عرضها السياحي.

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