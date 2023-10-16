فاس تستضيف الدورة 10 من المنتدى المتوسطي للسياحة

2023-10-16 / 13:10
0
هبة بريس _ و م ع

تستضيف مدينة فاس خلال الفترة ما بين 24 و 26 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى المتوسطي للسياحة التي تقام بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس.

ويقام المنتدى بشراكة مع جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية، تحت شعار “استثمارات ثقافات وابتكار: سياحة الغد المتوسطية”.

وأفاد المنظمون بأن هذه التظاهرة تهدف إلى النهوض بمشاريع الاستثمار السياحي، وتعزيز التعاون بين الفاعلين بشمال وجنوب المتوسط، وتثمين الغنى السياحي، وتحسين جودة التجارب السياحية.

وبحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس، حمزة بنعبد الله، فإن تنظيم المنتدى المتوسطي للسياحة خلال الأيام المقبلة سيسهم في تعزيز دور الغرفة كفاعل اقتصادي مؤسساتي متميز.

وأضاف أن المنتدى سيشكل فرصة استثنائية للجهة لاستقطاب استثمارات أجنبية مهمة في القطاع السياحي.

وتابع السيد بنعبد الله أن هذا الحدث سيشكل، أيضا، مناسبة لتشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على الاستثمار بالجهة بهدف تقوية عرضها السياحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميناء الناظور.. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري

ميناء الناظور.. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري

2023-10-16 / 14:28
Photo of رسمي..تدهور مستوى المعيشة يصل 86,1 في المائة

رسمي..تدهور مستوى المعيشة يصل 86,1 في المائة

2023-10-16 / 11:38
Photo of انطلاق “إكسباند نورث ستار 2023” في دبي بحضور أهم الشركات الناشئة

انطلاق “إكسباند نورث ستار 2023” في دبي بحضور أهم…

2023-10-15 / 23:16
Photo of دبي تحتفي بالابتكار وريادة الأعمال.. إطلاق الروبوت البشري الأسرع في العالم

دبي تحتفي بالابتكار وريادة الأعمال.. إطلاق الروبوت البشري الأسرع…

2023-10-15 / 19:30
Photo of رئيس البنك الدولي: “المغاربة غمرونا بالكرم و الترحيب و أشكر الملك و الحكومة و الشعب”

رئيس البنك الدولي: “المغاربة غمرونا بالكرم و الترحيب و…

2023-10-15 / 19:04
Photo of مكتوم بن محمد يفتتح “إكسباند نورث ستار 2023”

مكتوم بن محمد يفتتح “إكسباند نورث ستار 2023”

2023-10-15 / 18:40
Photo of مراكش…الإمارات تضخ 200مليار لدعم النمو ومواجهة الفقر

مراكش…الإمارات تضخ 200مليار لدعم النمو ومواجهة الفقر

2023-10-15 / 11:58
Photo of المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية” من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية”

المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية” من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية…

2023-10-15 / 10:00
Photo of مديرة صندوق النقد الدولي: من أولوياتنا تسوية ديون الدول التي تعاني من أوضاع صعبة

مديرة صندوق النقد الدولي: من أولوياتنا تسوية ديون الدول…

2023-10-14 / 18:50
Photo of “الجواهري” أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم( فيديو )

“الجواهري” أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم( فيديو )

2023-10-14 / 14:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق