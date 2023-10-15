دبي تحتفي بالابتكار وريادة الأعمال.. إطلاق الروبوت البشري الأسرع في العالم

هبة بريس ـ دبي

انطلقت اليوم فعاليات “إكسباند نورث ستار” أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم، ضمن مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر.

ويعرض هذا الحدث على مدار أربعة أيام أحدث الابتكارات في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ويجمع تحت مظلته 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة وما يزيد على 1,000 مستثمر يديرون مجتمعين أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي.

“أرتيميس”، الروبوت البشري الأسرع في العالم

من أبرز الابتكارات التي استكشفها الحضور بشكل مباشر لأول مرة خلال الحدث كانت الروبوت البشري الأسرع في العالم “أرتيميس” (ARTEMIS)، والذي طوره باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

ويمكن لهذا الروبوت متعدد الاستخدامات المشي فوق أي نوع من التضاريس باستخدام محركات ميكانيكية خاصة تحاكي العضلات البشرية، مما يميزه عن معظم الروبوتات الأخرى التي تعتمد على محركات صلبة يتم التحكم بموقعها. ويبلغ طول “أرتيميس” 4 أقدام و 8 بوصات ويزن 85 رطلاً، ويمكنه الجري والقفز على الأسطح المتعرجة والغير مستقرة بسرعة تصل إلى 2.1 متر في الثانية، ويهدف مطوروه إلى تمكين فريق كرة القدم للروبوتات المستقلة من هزيمة فرق البطولات العالمية البشرية بحلول عام 2050.

وأوضح الدكتور دينيس هونغ، العقل المدبر وراء هذا الابتكار، أن السروراء التوازن الفريد الذي يتمتع به الروبوت أثناء المشي على الأراضي غير المستوية وقدرته على الجري، يكمن في قدرته على رفع كلا قدميه عن الأرض أثناء الحركة، وهو بلا شك إنجاز غير مسبوق في عالم الروبوتات.

تمكين رواد الأعمال من صياغة المستقبل

كما استضاف “إكسباند نورث ستار” أيضاً “يوث إكس يونيبرينور” (YouthXUnipreneur)، أكبر برنامج لريادة الأعمال للشباب في المنطقة، والذي يلهم الطلاب ليصبحوا مهندسي المستقبل. استقطب البرنامج ما يزيد على 1500 طالب من أكثر من 40 مدرسة وجامعة عرضوا أفكارهم المبتكرة أمام لجنة من الخبراء، وينضوي تحت مظلته أكثر من 600 سفير للشباب وأكثر من 50 مشاركة عبر منصاته كافة.

وسلّط حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، الضوء على أهمية “إكسباندنورث ستار” كمنصة تتيح للمستثمرين الشباب والشركات الناشئة فرصة التعلم من قادة القطاع حول العالم، بالإضافة إلى التنافس في الأحداث الحية، وتبادل الأفكار وتطوير المهارات القيادية.

وقال سبت في هذا السياق: “تأسس مجلس دبي للشباب بتوجيهات من قيادتنا لدعم الشباب الإماراتي وتمكينه من لعب دور فاعل وقيادة الصناعات الاستراتيجية. كما تعمل المنصة على توطيد العلاقات مع تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الوطنية والعالمية. وبرأيي، لا يوجد ما هو أفضل من الاستثمار في طاقات الشباب أينما كانوا حول العالم”.

وأضاف سبت: “إن شراكتنا مع برنامج ريادة الأعمال ’يوث إكس‘ الموجه للشباب في ’إكسباند نورث ستار‘ هي مجرد بداية لخطط أكبر بكثير لاتخاذ تدابير أكثر تأثيراً بالنيابة عن الشباب الإماراتي”.

استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لابتكار منتجات أكثر تأثيراً

هذا وانعقدت أيضا في إطار “إكسباند نورث ستار” جلسة حوارية لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في ابتكار منتجات أوسع تأثيراً على العالم. وشارك في الجلسة مديرو المنتجات من شركات عالمية عملاقة مثل “بولت” و”ريديت” و”بوكينج دوت كوم”، حيث عرضوا أفضل الممارسات والنصائح لرواد الأعمال. وكان من بينهم علي رنا، نائب رئيس المنتج في “بولت”؛ ومايانكياداف، مدير المنتج في “ريديت”؛ وسانشيت جونيجا، مدير البيانات الضخمة وتعلم الآلة في “بوكينج دوت كوم”.

وحذر المشاركون من الوقوع ضحية التهويل المتعلق بالذكاء الاصطناعي، ذلك أن تبني رواد الأعمال حلول التكنولوجيا دون أي قيمة مضافة هو طريقة محتومةللفشل. وأكدوا للجمهور أن التكنولوجيا يجب أن تركز على حل المشاكلالموجودة. لكنهم نوهوا من ناحية أخرى إلى ضرورة مواكبة رواد الأعمال للتطور التكنولوجي في ضوء تغير العديد من منظومات العمل، الأمر الذي أثر على المهن التي يعتقد الناس أنها غير قابلة للتأثر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0