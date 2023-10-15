رئيس البنك الدولي: “المغاربة غمرونا بالكرم و الترحيب و أشكر الملك و الحكومة و الشعب”

2023-10-15 / 19:04
6

هبة بريس ـ الرباط

أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأحد بمراكش، بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، والعمل الرائع الذي أنجزه في هذا الصدد.

وقال بانغا، خلال مراسم التوقيع على عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2026 في بانكوك بالتايلاند، “أود أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين، وهذا ما حرصت عليه طوال هذا الأسبوع، على حسن التنظيم والاستقبال الحار الذي حظي به المشاركون في هذه الاجتماعات “.

وأبرز أن “المغرب قام بعمل رائع، باستقباله لنا في وقت صعب للغاية”، بعد زلزال الحوز الذي وقع يوم ثامن شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن المغاربة “لم يغمرونا فقط بكرم وفادتهم، ولكن أيضا أبانوا بشكل جلي عن عزمهم الأكيد على إعادة إعمار المناطق المتضررة”.

وتابع بانغا، خلال هذه المراسم التي حضرتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ونائب وزير المالية التايلاندي كريسادا تشينافيشارانا، ومساعد محافظ البنك المركزي للتايلاند شاياوادي شاي أنو، أن ” هذا الأمر عزز تقديري للشعب المغربي”.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دبي تحتفي بالابتكار وريادة الأعمال.. إطلاق الروبوت البشري الأسرع في العالم

دبي تحتفي بالابتكار وريادة الأعمال.. إطلاق الروبوت البشري الأسرع…

2023-10-15 / 19:30
Photo of مكتوم بن محمد يفتتح “إكسباند نورث ستار 2023”

مكتوم بن محمد يفتتح “إكسباند نورث ستار 2023”

2023-10-15 / 18:40
Photo of مراكش…الإمارات تضخ 200مليار لدعم النمو ومواجهة الفقر

مراكش…الإمارات تضخ 200مليار لدعم النمو ومواجهة الفقر

2023-10-15 / 11:58
Photo of المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية” من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية”

المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية” من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية…

2023-10-15 / 10:00
Photo of مديرة صندوق النقد الدولي: من أولوياتنا تسوية ديون الدول التي تعاني من أوضاع صعبة

مديرة صندوق النقد الدولي: من أولوياتنا تسوية ديون الدول…

2023-10-14 / 18:50
Photo of “الجواهري” أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم( فيديو )

“الجواهري” أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم( فيديو )

2023-10-14 / 14:45
Photo of اجتماعات مراكش.. البنك الدولي يشيد بالرسالة الملكية الغنية بالمواقف

اجتماعات مراكش.. البنك الدولي يشيد بالرسالة الملكية الغنية بالمواقف

2023-10-14 / 12:37
Photo of ” إل جي” تعزز مفهوم “الحياة جيدة” من خلال فيلم العلامة الذي يركز على التفاؤل

” إل جي” تعزز مفهوم “الحياة جيدة” من خلال…

2023-10-13 / 22:34
Photo of رايان إير تطلق 15 خطا جويا دوليا بالمغرب

رايان إير تطلق 15 خطا جويا دوليا بالمغرب

2023-10-13 / 14:57
Photo of رضا الشامي: احتضان المملكة لاجتماعات مراكش يعزز ريادتها القارية

رضا الشامي: احتضان المملكة لاجتماعات مراكش يعزز ريادتها القارية

2023-10-13 / 14:21

‫6 تعليقات

  2. الحمدلله وطن الجود والكرم وبفضل الله تعالى وفضل قائده الاعلا محمد السادس نصره الله وايده وابعد عنه شر خلقه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق