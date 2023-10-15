مكتوم بن محمد يفتتح “إكسباند نورث ستار 2023”

هبة بريس ـ الرباط

افتتح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم فعاليات “إكسباند نورث ستار 2023″، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم.

ويُقام معرض “إكسباند نورث ستار”، والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وينظمه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر الذي يعتبر أكبر مرسى لليخوت الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث يجمع الحدث ما يزيد على 1800 شركة من أكثر من 100 دولة بهدف التواصل وجمع التمويل وتبادل الخبرات مع نظرائهم العالميين.

كما يستقطب الحدث أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة إجمالية تفوق 1 تريليون دولار أمريكي، لتعزيز زخم الاستثمار الناشئ في واحدة من منظومات تطوير الأعمال الأكثر ديناميكية وتنوعاً في العالم.

ويعتبر “إكسباند نورث ستار” الملتقى الأكبر للشركات الناشئة في الحدث التقني الأكبر من نوعه في العالم، “جيتكس جلوبال”، والذي ينطلق غداً (16 أكتوبر) في مركز دبي التجاري العالمي. ويقام الحدثان، اللذان ينظمهما مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربع، بزيادة قدرها 40%. عن العام السابق، حيث يجمعان العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

وتشمل فعاليات معرض “إكسباند نورث ستار” لهذا العام “اثنين الذكاء الاصطناعي”، والذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ و”إنديا سنترال”، أكبر معرض يحتضن أكثر من 200 شركة هندية ناشئة خارج الهند؛ و”آسيا فاست 100” و”أفريكا فاست 100″، أكبر معرضين خلال الحدث والذي يجمعان تحت مظلتهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار أسبوع حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

كما يتضمن الملتقى الضخم لأبرز شركات الجيل القادم ثلاث فعاليات فرعية هي: “فينتك سيرج”، وقمة “مستقبل البلوك تشين”، و”ماركتنغ مينيا”.

وسيستضيف معرض “إكسباند نورث ستار” هذا العام أيضاً “تحدي سوبرنوفا”، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها 200,000 دولار والتي تجعل من المعرض حدثاً لا يفوَّت.

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