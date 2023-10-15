المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية” من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية”

هبة بريس

استقبل رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، يوم أمس السبت 14 أكتوبر 2023 بالدار البيضاء، غي بارمُلان Guy Parmelin ، المستشار الفيدرالي السويسري ورئيس قطاع الاقتصاد والتكوين والبحث الفدرالي، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتألف من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والعلماء السويسريين.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل إلى المغرب التي يجريها الوفد السويسري، والتي تتوخى الاطلاع على مدى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي والفرص الاقتصادية التي توفرها المملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، تدارس الطرفان السُّبل الكفيلة بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، علاوة على بحث آفاق التعاون الثنائي في عدة مجالات، سواء على صعيد المبادلات التجارية أو على مستوى الاستثمارات.

وفي هذا الشأن، سلط مزُّور الأضواء على المؤهلات والإمكانات العديدة التي يزخر بها المغرب، فضلا عن مزاياه التنافسية وفرص الاستثمار العديدة والعرض المتميز الذي أسفرت عنه الاستراتيجية الصناعية التي أعدّتها المملكة والتي سمحت بانبثاق نسيج صناعي محلي نشيط، مع تعزيز مكانة البلاد كمركز دولي.

ويجدر التذكير في هذا الشأن، بأن المغرب يتوفر على قاعدة صناعية تنافسية وجد فيها الرواد الدوليون وسيطا تنمويا على المدى البعيد، والبنيات التحتية والموارد البشرية اللازمة، فضلا عن مناخ أعمال ملائم، بالإضافة إلى الفرص المتاحة بالمغرب في القطاعات الواعدة وبالخصوص قطاع السيارات والطيران والنسيج والقطاع الدوائي أو الطاقات المتجددة.

ودعا الوزير في هذا الشأن الشركات السويسرية المتطلعة إلى تعزيز قدرتها التنافسية والراغبة في دعم نموها وتطوير باقي قدراتها إلى تزويد أسواق جديدة، والاستفادة من هذه الدينامية والفرص العديدة التي تتيحها الوجهة المغربية.

ثم زار الوفد السويسري مقر معهد مهن الطيران المحدث في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير تكوينات خاصة تلبي احتياجات فاعلي قطاع الطيران من حيث الموارد المؤهلة (التقنيين والمدراء المتوسطين) وتحفيز اندماج الشباب.

كما زار الوفد السويسري شركة سابكا المتخصصة في تصنيع وتجميع هياكل الطائرات. وتمكن الوفد السويسري، من خلال هذا المصنع، من معاينة التقدم الملحوظ الذي حققته صناعة الطيران الوطنية.

ويجدر التذكير بأن مجموعتي Pilatus و Sabcaوقعتا ، في غشت 2021، عقدا هاما يتعلق بالتجميع شبه النهائي لطائرة الأعمال” pc-12 ” (الأكثر مبيعا لمصنع الطائرات السويسري PIlATUS ) بالدار البيضاء.

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