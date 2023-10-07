رئيس الجامعة النيجيرية لكرة القدم: مونديال 2030 سيحقق “نجاحا كبيرا”

2023-10-07 / 13:38
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هبة بريس

هنأت الجامعة النيجيرية لكرة القدم المغرب على إثر القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتماده بالإجماع ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، مؤكدة أن كأس العالم هذا سيحقق “نجاحا كبيرا”.

ونقل بلاغ للجامعة النيجيرية لكرة القدم، عن إبراهيم موسى غوساو، رئيس الجامعة، قوله إن المملكة المغربية تستحق تماما شرف استضافة كأس العالم هذه بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وأضاف السيد موسى غوساو أن الجامعة النيجيرية لكرة القدم تحتفل مع حكومة وشعب المغرب بنجاح الترشح الثلاثي مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وتابع “نحن مقتنعون بأن البطولة ستحقق نجاحا كبيرا، لأن البنيات التحتية من ملاعب ومرافق أخرى متوفرة في المغرب، الذي يمتلك ثقافة تنظيم البطولات الكبرى”.

وأشار رئيس الجامعة النيجيرية لكرة القدم إلى أن “إفريقيا كلها متحمسة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية”.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد “أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يزف بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وقال جلالة الملك إن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وأضاف بلاغ الديوان الملكي، أنه بهذه المناسبة، “أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.”

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