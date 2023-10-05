كأس العالم 2034….الاتحاد الأسترالي يعلن استعداد بلاده لمنافسة السعودية

هبة بريس _ رياضة

كشف الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، جيمس جونسون، عن استعداد بلاده لمنافسة السعودية في ملف استضافة كأس العالم 2034، رغم التأييد الآسيوي الكبير لفوز المملكة بهذا الملف.

الاتحاد الأسترالي يدرس حاليا التقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029 بالإضافة إلى كأس العالم 2034.

وأضاف: “أسعدنا نجاح كأس العالم قطر 2022، وكأس العالم للسيدات 2023 الذي أقيم في أستراليا ونيوزلندا، وستتاح الفرصة مرة أخرى في آسيا وأوقيانوسيا لاستعراض قدرتها على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل المنتخبات”.

ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم ملفات الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034، هو 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي “فيفا” للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم بملفاتها لاستضافة البطولة.

ويأتي إعلان السعودية مباشرة بعد إعلان الاتحاد الدولي أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

وقال الاتحاد السعودي في بلاغ نشره على موقعه الرسمي إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة “وفقا لخطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

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