عاجل : الملك يعين فوزي لقجع رئيسا لـ “لجنة كأس العالم 2030

2023-10-05 / 19:06
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هبة بريس _ الرباط

عين الملك محمد السادس، اليوم الخميس، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيسا لـ”لجنة كأس العالم 2030”.

وذكر بلاغ الديوان الملكي أن هذا التعيين، الذي جرى على هامش استقبال الملك للقجع بالقصر الملكي في الرباط، يأتي بعد اختيار مجلس “الفيفا” بالإجماع ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، أعرب الملك عن “رغبته وإرادته في أن يكون تنظيم هذه المسابقة العالمية مدفوعا بطموح قوي يحمله مشروع يحقق نجاحا كبيرا لهذه النسخة

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‫9 تعليقات

  1. الرجل المناسب في الامكنة المناسبة. الله يحفظ رجالات المغرب ويحفظ جلالة الملك وكل من يخدم مصلحة وصالح هذا الوطن العزيز

  6. يستحقها لولا المجهودات التي قدمت ولولا الجد ةالاجتهاد ماكان يستحقها الف مبروك

  7. يقال من زرع حصد وهذا النجاح وهدا التعيين الملكي لم ياتي هكدا وانما يستحقها لانه رجل عظيم

  8. اللهم زيد وبارك الف مبروك هدا ماكنا ننتضره من رجل يخدم وطنه بكل احترام واحترافية

  9. يارب العالمين ادمها علينا نعمة وفرحة تدوم في قلوبنا وابعد عنا شر خلقك ومن جد وجد هنيئا لنا بهذا الرجل العظيم ودائما الله الوطن الملك

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