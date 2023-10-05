عاجل : الملك يعين فوزي لقجع رئيسا لـ “لجنة كأس العالم 2030

هبة بريس _ الرباط

عين الملك محمد السادس، اليوم الخميس، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيسا لـ”لجنة كأس العالم 2030”.

وذكر بلاغ الديوان الملكي أن هذا التعيين، الذي جرى على هامش استقبال الملك للقجع بالقصر الملكي في الرباط، يأتي بعد اختيار مجلس “الفيفا” بالإجماع ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، أعرب الملك عن “رغبته وإرادته في أن يكون تنظيم هذه المسابقة العالمية مدفوعا بطموح قوي يحمله مشروع يحقق نجاحا كبيرا لهذه النسخة

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