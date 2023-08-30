إيبيريا ” إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

2023-08-30 / 18:03
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت “إيبيريا إكسبريس”، الفرع منخفض التكلفة لشركة الطيران الإسبانية “إيبيريا”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط جديد يربط بين مدريد ومراكش ابتداء من 26 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنه سيتم تأمين الربط بين المدينتين من خلال رحلتين يوميا على مدار الأسبوع.

ويندرج إطلاق هذه الخط في إطار خطة الشركة لتعزيز أنشطتها على المستوى الدولي.

وتعد “إيبيريا إكسبريس”، التي ستسخر رحلات لـ 22 وجهة خلال موسم الشتاء 2023-2024، شركة الطيران منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة “إيبيريا”، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، وتعتبر عضوا في “وان وورلد”.

وتقوم بتشغيل خطوط قصيرة ومتوسطة المدى، قصد تطعيم شبكة المسافات الطويلة للشركة الأم والاشتغال في قطاع الرحلات الجوية منخفضة التكلفة.

ومع أسطول مؤلف من 23 طائرة، تسخر “إيبيريا إكسبريس” رحلاتها إلى أزيد من 40 وجهة وطنية ودولية.

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