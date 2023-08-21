الهند: جنوب إفريقيا وجهت دعوات للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا بمبادرة أحادية الجانب

2023-08-21 / 11:37
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هبة بريس

أكد بلاغ للحكومة الهندية أن جنوب إفريقيا وجهت الدعوات للمشاركة في اجتماع “بريكس/إفريقيا”، المقرر عقده في 24 غشت بجوهانسبورغ، بمبادرة أحادية الجانب وبصفتها الوطنية.

وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب أن يحل الوزير الأول الهندي، ناريندرا مودي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 غشت الجاري، بجنوب إفريقيا للمشاركة في القمة ال 15 للبريكس، موضحا أنه سيشارك أيضا في اجتماع “بريكس/إفريقيا” الذي يضم مشاركين آخرين ” دعتهم جنوب إفريقيا”.

وكان مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكد أن الأمر يتعلق باجتماع “ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية”.

وشدد المصدر ذاته على أنه بالنسبة للمملكة المغربية، لم يكن واردا أبدا التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا على أي مستوى كان.

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