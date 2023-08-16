بسبب “المايوه”.. ليلى الحديوي في مرمى الانتقادات

القسم الفني: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية ليلى حديوي،لوابل من الانتقادات عقب ظهورها ب”المايوه” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتقاسمت عارضة الأزياء المغربية مع متابعيها بعض اللحظات من عطلتها الصيفية، حيث ظهرت و هي تستمع بوقتها رفقة أصدقائها.

وانتقد العديد من النشطاء إطلالة الحديوي ب”المايوه”، مبرزين أنها فنانة مغربية تنتمي لبلد إسلامي لذا وجب عليها الإبتعاد عن ملابس المراهقات، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل في ملابسها.

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