نحو 100 قتيل في حرائق هاواي و الحصيلة مرشحة للارتفاع

2023-08-14 / 23:14
0
هبة بريس - وكالات

اقتربت حصيلة حرائق الغابات في أرخبيل هاواي، وهي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، من مئة قتيل مما أثار انتقادات للسلطات بسبب إدارتها للمأساة. أدت هذه الحرائق غير المسبوقة في شدتها وسرعة انتشارها إلى مقتل 96 شخصًا في ماوي، وفقًا لحصيلة مؤقتة صدرت مساء الأحد، المزيد في تقرير عبد الله الأحمد.

وتعد هذه الحرائق الأكثر دموية منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، وقال جون بيليتيير، قائد شرطة ماوي، “لا أحد منا يعرف حتى الآن مدى حجم الكارثة”.

وحولت النيران بلدة لاهاينا الساحلية إلى رماد واجتاحت منازل وسيارات وفنادق وشركات، وأوضح السيد بيليتيير أن الحرارة كانت شديدة لدرجة كان من الصعب التعرف على الجثث التي تم العثور عليها.

وفتح النائب العام تحقيقا في ملابسات الحريق، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها السلطات، واعترفت عضو الكونغرس عن هاواي جيل توكودا بأن السلطات “استهانت بخطر وسرعة الحريق”.

وساهمت العديد من العوامل في زيادة خطورة هذه الحرائق، وخاصة وجود نباتات تحترق بسهولة أو إعصار ضرب جنوب غرب جزيرة ماوي.

وقالت الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية إن حوالي 2207 مبنى، معظمها سكنية، دُمرت أو تضررت، وبالنسبة لحريق لاهاينا لوحده، تقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 5.52 مليار دولار.

وتأتي الكارثة في صيف سجل سلسلة من الأحداث الجوية القاسية في جميع أنحاء الكوكب، بما في ذلك موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة وحرائق غابات ضخمة في كندا، وهي ظواهر مرتبطة بالاحترار العالمي وفق الخبراء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نيجيريا.. مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن في كمين نصبه مسلحون

نيجيريا.. مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن في كمين…

2023-08-14 / 23:55
Photo of مصرع 5 وفقدان 7 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

مصرع 5 وفقدان 7 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة…

2023-08-14 / 21:10
Photo of إصابة سائق موريتاني في اشتباكات مسلحة غرب مالي

إصابة سائق موريتاني في اشتباكات مسلحة غرب مالي

2023-08-14 / 20:00
Photo of هولندا..ضبط 8 أطنان من الكوكايين بميناء روتردام

هولندا..ضبط 8 أطنان من الكوكايين بميناء روتردام

2023-08-14 / 19:06
Photo of إيطاليا ..ثوران بركان “إتنا” يغلق مطار كاتانيا بصقلية

إيطاليا ..ثوران بركان “إتنا” يغلق مطار كاتانيا بصقلية

2023-08-14 / 18:35
Photo of في مصر.. شاب يسكب البنزين ويضرم النار في أفراد عائلته

في مصر.. شاب يسكب البنزين ويضرم النار في أفراد…

2023-08-14 / 17:01
Photo of اعتقال شخص حاول منع حرق القرآن في ستوكهولم

اعتقال شخص حاول منع حرق القرآن في ستوكهولم

2023-08-14 / 16:25
Photo of البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

2023-08-14 / 13:03
Photo of تركيا.. مق.تل شخص وإصابة آخر في انفجار بميناء وسط اسطنبول

تركيا.. مق.تل شخص وإصابة آخر في انفجار بميناء وسط…

2023-08-14 / 11:12
Photo of ضمنها المغرب.. 23 دولة تتقدم بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة “بريكس”

ضمنها المغرب.. 23 دولة تتقدم بطلبات رسمية للانضمام إلى…

2023-08-14 / 10:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق