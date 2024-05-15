الرئيس الفرنسي يعلن حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة بسبب أعمال الشغب

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء فرض حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة مع تواصل الاحتجاجات العنيفة ضد إجراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال.

وقتل أربعة أشخاص ليل الثلاثاء الأربعاء وجرح المئات في الأرخبيل جنوب المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب وألغى ماكرون رحلة إلى منطقة فرنسية كانت مقررة صباح الأربعاء، من أجل التعامل مع الأزمة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، كما أرجئ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى فترة ما بعد الظهر.

و قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء فرض حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة إثر اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي للبحث في أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة المئات.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان “كل أعمال العنف غير مقبولة وستكون موضوع رد حازم لضمان عودة النظام الجمهوري” معلنة فرض حال الطوارئ، على أن يتخذ المرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وذكر الرئيس أيضا “بضرورة استئناف الحوار السياسي” في كاليدونيا الجديدة وفقا للبيان الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر وتشهد “تمردا” وفقا لممثل الدولة في الأرخبيل.