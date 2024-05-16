إصابة 23 من جيش الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

كشفت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن إصابة 23 عسكريا من جيش الاحتلال في معارك ضارية بقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة البث، إن “حدثا أمنيا صعبا جدا وقع في غزة”، وأن “مستشفيات إسرائيلية استقبلت جنودا جرحى بسبب الحدث الأمني الصعب”.

وأضافت أنه “جرى إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات بالقدس وتل أبيب وبئر السبع، بسبب عدد الإصابات”، ملفتة إلى أن “جيش الاحتلال يحظر النشر”.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط بجروح خطرة، إلى جانب جنديين، بمعارك اندلعت في شمال قطاع غزة