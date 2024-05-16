“سلوفاكيا”.. رئيس الحكومة في حالة “خطرة جدا” بعد إطلاق النار عليه

أعلن نائب رئيس الحكومة السلوفاكية، الخميس، أن حالة رئيس الوزراء، روبرت فيكو، استقرت خلال الليل لكنها لا تزال “خطرة جدا”، غداة تعرضه لإطلاق نار.

وقال، روبرت كاليناك، الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا، “خلال الليل، تمكن الأطباء من وقف تدهور حالة المريض”، مضيفا “للأسف، لا تزال الحالة خطرة للغاية لأن الإصابات معقدة”.

وخضع فيكو (59 عاما)، الأربعاء، “لعملية استمرت خمس ساعات”، حسبما أفادت مديرة المستشفى، ميريام لابونيكوفا، مؤكدة أنه لا يزال في حالة “خطرة للغاية” وسيبقى في العناية المركزة.

وتعرض، روبرت فيكو، لإطلاق نار “عدة مرات”، وفق صفحته الرسمية على فيسبوك، الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في هاندلوفا في وسط سلوفاكيا.

وقال كاليناك إن هذا “هجوم سياسي… يجب علينا الرد عليه وفقا لذلك”.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 71 عاما قالت وسائل إعلام سلوفاكية إنه كاتب محلي. ولم يتم تقديم أي معلومات في هذه المرحلة عن دوافعه.