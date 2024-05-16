An Israeli soldier gestures as military vehicles manoeuvre, amid the ongoing ground invasion against Palestinian Islamist group Hamas in the northern Gaza Strip, November 8, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية في كمائن متفرقة

2024-05-16 / 22:04
0

هبة بريس ـ وكالات 

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف نحو 20 آلية وقصف مواقع قيادة وقتل جنود في كمائن نصبتها للجيش الإسرائيلي في جباليا ورفح، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن خسائر جديدة في صفوفه.

ففي أحدث التطورات الميدانية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، أنها استدرجت قوة هندسة إسرائيلية وفجرت بها عبوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا خلال معارك اليوم من تفجير ناقلة جند وتدمير أو استهداف 11 دبابة ميركافا و6 جرافات عسكرية بواسطة العبوات والقذائف المضادة للدروع.

كما أعلنت عن عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدفت قوة إسرائيلية خاصة في جباليا وأوقعت أفرادها قتلى وجرحى، وفي عملية منفصلة فجر مقاتلوها دبابة ميركافا بواسطة عبوة شواظ من نقطة الصفر مما أدى لسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

2024-05-16 / 22:04
0

مقالات ذات صلة

الدول الأوروبية تدرس مقترحا لنقل المهاجرين إلى دول خارج…

2024-05-16 / 20:15

القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية

2024-05-16 / 18:24

استقالة أول موظفة يهودية من إدارة بايدن بسبب حرب…

2024-05-16 / 17:40

تركيا.. حكم بالسجن 42 عاما للزعيم الكردي صلاح الدين…

2024-05-16 / 17:01

إصابة 23 من جيش الاحتلال خلال 24 ساعة في…

2024-05-16 / 16:38

“سلوفاكيا”.. رئيس الحكومة في حالة “خطرة جدا” بعد إطلاق…

2024-05-16 / 10:09

الرئيس الفرنسي يعلن حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة بسبب…

2024-05-15 / 23:24

نتنياهو … لا وقف للحرب مادامت حماس في غزة

2024-05-15 / 21:35

إسبانيا.. مداهمة لمستودع ضواحي إشبيلية يسفر عن ضبط شحنة…

2024-05-15 / 20:39

حكومة سلوفاكيا: “حالة رئيس الوزراء حرجة بعد تعرضه لإطلاق…

2024-05-15 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى