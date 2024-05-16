الدول الأوروبية تدرس مقترحا لنقل المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد

2024-05-16 / 20:15
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هبة بريس ـ وكالات 

تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي لابتكار “حلول جديدة” لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر.

وتأتي هذه المقترحات الموجّهة للمفوضية الأوروبية الجديدة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعودًا لأحزاب اليمين المتطرّف.

وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والجمهورية التشيكية، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.

2024-05-16 / 20:15
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