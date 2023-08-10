قادما من برشلونة.. الأهلي السعودي يتعاقد مع نجم عالمي جديد

هبة بريس

انتقل رسميا متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني، النجم الإيفواري فرانك كيسييه، إلى نادي الأهلي السعودي لكرة القدم.

وقال الأهلي السعودي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي: “مسيرة حافلة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا.. مرحبا كيسييه”.

ومن جانبه، قال برشلونة في بيان صحافي مقتضب إنه و”الأهلي توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال فرانك كيسييه مقابل 12.5 مليون يورو” من دون الكشف عن مدة العقد.

وأصبح النجم الإيفواري خامس صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد مندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان.

ولعب كيسييه، الذي بدأ مسيرته مع فريق أتالانتا الإيطالي للناشئين، مع أندية ستيلا كلوب الإيفواري وأتالانتا وسيينا وميلان في إيطاليا، ثم برشلونة أخيرا

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