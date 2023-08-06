انجاز اللبؤات يرفع تصنيفهن على سلم الفيفا

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد انجازهن الذي أبهر العالم، تمكن المنتخب المغربي النسوي التقدم على سلم تصنيف الفيفا من المركز 72 إلى المركز 58.

ويرى متتبعون رياضيون وخبراء، أن انجاز لبؤات المغرب لم يأت من فراغ بقدر ماهو ثمرة للمجهودات التي يبذلها مسؤولو القطاع، وهو الانجاز الذي انضاف إلى انجازات كبرى استثنائية حققتها الكرة المغربية كان آخرها واقعة قطر التي شدت أنظار العالم ووحدت شعوب الدول العربية على كلمة سواء.

كما يتوقع مراقبون أن يتقدم المنتخب النسوي قفزة نوعية أخرى إن هو تمكن من انتزاع الفوز على نظيره الفرنسي في المقابلة المقبلة.

هذا وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قد تفاعل مع انجاز اللبؤات ونشر تغريدات على موقع التواصل بعنوان “داروها عيالات المغرب”، “ما أشبه اليوم بالأمس”، في إشارة واضحة ومباشرة لما حققه أسود الأطلس بمونديال قطر 2022.

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