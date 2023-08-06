فضيحة جنسية تجر ” إمام”مسجد بشتوكة الى السجن

2023-08-06 / 11:26
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

أودعت النيابة العامة بجنايات أكادير ، يوم أمس السبت ” إمام ” مسجد، السجن المدني بأيت ملول، بعد توجيه تهمة هتك عرض قاصرين.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الإمام كان يشتغل بأحد مساجد الجماعة الترابية بلفاع بإقليم أشتوكة، قبل أن تتوجه أحد أسر طفلين قاصرين ، بشكاية الى النيابة العامة ، والتي امرت بالاستماع المتهم، قبل أن يتم ايداعه السجن عشية أمس السبت .

المشتبه فيه، يبلغ من العمر 62 سنة والمتزوج والأب لأربعة أبناء، كان إمام للناس، قبل أن تكتشف إحدى الاسر بالمنطقة آثار اعتداء جنسي على طفليها ( طفل 12 سنة وطفلة 7 سنوات) بعد ان خضعا لخبرة طبية أثبتت وجود اعتداء.

وخلفت هذه الفضيحة المدوية موجة من الإستنكار من طرف ساكنة الدوار الذين تفاجأوا من هول الصدمة التي خلفتها هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حرب الطرقات …أزيلال : أزيد من 22 شخص لقو حتفهم وجرحى في حادثة سير

حرب الطرقات …أزيلال : أزيد من 22 شخص لقو…

2023-08-06 / 13:39
Photo of مشروع قانون مالية 2024 ..مواصلة دعم السكن للفئات الهشة

مشروع قانون مالية 2024 ..مواصلة دعم السكن للفئات الهشة

2023-08-06 / 13:17
Photo of إحتقان بالمستشفى الجامعي بمراكش بسبب الحركة الانتقالية الداخلية

إحتقان بالمستشفى الجامعي بمراكش بسبب الحركة الانتقالية الداخلية

2023-08-06 / 11:55
Photo of دراسة : الهواتف الذكية تهدد العلاقات الزوجية

دراسة : الهواتف الذكية تهدد العلاقات الزوجية

2023-08-06 / 11:11
Photo of جدل مستمر حول بقاء مبابي او إنتقاله الى ريال مدريد

جدل مستمر حول بقاء مبابي او إنتقاله الى ريال…

2023-08-06 / 10:24
Photo of إدارية مراكش تقضي بعزل مستشارين بسبب ” تنازع المصالح”

إدارية مراكش تقضي بعزل مستشارين بسبب ” تنازع المصالح”

2023-08-06 / 10:05
Photo of صفعة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر

صفعة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر

2023-08-06 / 09:53
Photo of ارتفاع نسبة توافد السياح الاجانب على المراكز الحدودية المغربية

ارتفاع نسبة توافد السياح الاجانب على المراكز الحدودية المغربية

2023-08-05 / 22:09
Photo of مقتل شخصين في حادث سير بشتوكة

مقتل شخصين في حادث سير بشتوكة

2023-08-05 / 22:07
Photo of شواطئ المضيق واحتلال رمالها.. عندما تُناقض العبارات أرض الواقع

شواطئ المضيق واحتلال رمالها.. عندما تُناقض العبارات أرض الواقع

2023-08-05 / 20:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق