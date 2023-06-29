انطلاق محاكمة كيفن سبيسي بتهم اعتداء جنسي في لندن

2023-06-29 / 13:44
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القسم الفني: هبة بريس

انطلقت محاكمة كيفين سبيسي ، الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، في لندن بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة رجال قبل عقدين من الزمن.

وبدأت الأربعاء في لندن، محاكمة كيفن سبيسي بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية مفترضة بحق أربعة رجال بين عامي 2001 و2013، وهو ما ينفيه الممثل الأمريكي الذي حضر الجلسة. 

وقد دفع كيفن سبيسي ببراءته في جميع التهم الـ12 الموجهة إليه، والتي تم الكشف عنها في أعقاب “حركة مي تو”، وسددت ضربة قاسية لمسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات.”

ووصل الممثل مع محاميه على الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش، قبل أكثر من ساعتين من موعد بدء الجلسة.

وكانت الجلسة الصباحية الأولى في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، مخصصة لاختيار المحلفين وتسوية التفاصيل الإجرائية.

وفصّل القاضي خلال الجلسة جميع التهم الاثنتي عشرة الموجهة إلى كيفين سبيسي، وسيتولى الادعاء صباح الجمعة، استكمالا للمحاكمة التي من المقرر أن تستمر شهراً.

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