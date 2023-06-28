بسبب تعرضه للنصب.. فارس كرم يلغي حفلته بدبي

2023-06-28 / 15:50
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القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان اللبناني فارس كرم إلغاء حفله في دبي والذي كان من المقرر إقامته غدا الخميس، وذلك بسبب تعرضه للنصب من قبل منظم الحفل، بحسب قوله.

وشارك كرم عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في “انستغرام” بوستر الحفل، أرفقه بتدوينة أعلن فيها تعرضه للنصب من قبل منظم الحفل، قائلاً: “كتار حذرونا من التعامل مع شركة events organizing and managing لصاحبها محمد وقالوا هالشخص نصاب وغير محترف ومع الأسف طلع معهم حق”.

وأضاف معلناً إلغاء حفله في دبي: “بعتذر من كل الأشخاص إلي حجزوا أماكنهم بحفل دبي أنا ما رح كون موجود لأن متعهد الحفل ما التزم باي بند من بنود الاتفاق.. وأتمنى ملاحقته قانونيا.. منلتقيكم قريبا ان شاء الله بالإمارات الحبيبة”.

وفي سياق منفصل، فإن آخر أعمال فارس كرم هو ألبوم “فارس كرم 2023” الذي يضم 6 أغنيات باللهجة اللبنانية جرى إطلاقها عبر قناة شركة روتانا في موقع “يوتيوب”.

وأطلق كرم 5 أغنيات من الألبوم حتى الآن هي “ع المرة” و”يسقط كل سافل” و”عالسريع” و”بلوك” و”نايمة وبكل ثقة”.

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