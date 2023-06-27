سعيد خلاف لهبة بريس:”لي وقع فمراكش يبقى في مراكش” لا علاقة له ب”قسم 8″

2023-06-27 / 16:14
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى المخرج المغربي سعيد خلاف الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي و التي تفيد أن عمله الجديد هو بمثابة جزء ثاني لفيلم “قسم 8”.
وأكد المتحدث ذاته أن “لي وقع فمراكش يبقى في مراكش” هو عمل كوميدي جديد يحمل أحداث و مفاجئات جديدة و مختلفة تماما.

وعن العمل الذي يجمع رفيق بوبكر و عزيز حطاب و فاتي جمالي و أحلام حجي، كشف سعيد خلاف أن أحداثه تدور حول شخصيتين رئيسيتين هما “بطيبيطة” و رضوان” اللذان يقرران قضاء نهاية الأسبوع بالمدينة الحمراء، للتوالى الأحداث في قالب كوميدي.

وأضاف خلاف أن العديد من الطرائف هي مستوحاة من حياته الشخصية، مشيرا أن العمل عرف مشاركة كل من منصور بدري و نفيسة الدكالي و شاكري عبد الله فضلا عن الشخصيات الرئيسية.

وجدير بالذكر أن طاقم العمل الكوميدي انتهى من تصوير آخر مشاهد “لي وقع فمراكش يبقى في مراكش” خلال الأيام القليلة الماضية، تحت إشراف المخرج سعيد خلاف.

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