مهرجان فن القفطان بأكادير يحتفي بالفن والموضة في نسخته الثامنة

نجلاء مزيان: هبة بريس

تستعد مدينة أكادير لاحتضان المهرجان الدولي لفن القفطان “Art du caftan” في نسخته الثامنة في أحد أكبر المنتجعات السياحية بمنطقة تغازوت أكادير بجهة سوس ماسة، يوم 8 من الشهر القادم.

وستشهد التظاهرة حضور استثنائي لثلة من الفنانين للاحتفال بشكل خاص بالقفطان المغربي، كالفنانة ابتسام تسكت و كريمة غيت و الشاب يونس و منعم السليماني.

وسيعرف المهرجان ككل سنة استعراض العديد من الألبسة التقليدية المغربية، من ابداع أشهر المصممين والمصممات، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن استضافة المصممة المغربية مريم بلخياط لتكون ضيفة شرف الدورة، بالاضافة إلى ألمع الأسماء في مجال تصميم القفطان من المغرب و فرنسا و هولندا و ألمانيا .

وفي كلمة لمدير المهرجان عصام الفيلالي قال:”اعتبارا للمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الساهرين على استمرارية تألق مهرجان فن القفطان المغربي، والمنطلقة من شعار (القفطان نواة، أصالة وأناقة)، تواصل النسخة الثامنة 2023 والتي تستضيفها منطقة تغازوت بجهة سوس ماسة السير على نفس المنوال، مع الحرص على تحقيق المزيد من التألق والنجاح حفاظا على مكتسبات المهرجان وأهدافه، وانطلاقا من ذلك، فإن هذه الدورة ستسافر بالجميع عبر عبق تاريخ القفطان المغربي، وما حققه من إنجازات، جعلته يحافظ على أصالته مع إدخال عليه جمالية أكثر بعصرنته ليكون لباس كل الأجيال”.

وجدير بالذكر أن الدورة السابعة للمهرجان عرفت مشاركة مجموعة من الفنانين من بينهم الفنانة لطيفة رأفت و دنيا بطمة و زكريا الغفولي و عادل أصيل و جايلان، حيث تميزت بالطابع الصيفي و عرض كافة التصاميم في الهواء الطلق .

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