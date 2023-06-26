مهرجان فن القفطان بأكادير يحتفي بالفن والموضة في نسخته الثامنة

2023-06-26 / 11:21
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

تستعد مدينة أكادير لاحتضان المهرجان الدولي لفن القفطان “Art du caftan” في نسخته الثامنة في أحد أكبر المنتجعات السياحية بمنطقة تغازوت أكادير بجهة سوس ماسة، يوم 8 من الشهر القادم.

وستشهد التظاهرة حضور استثنائي لثلة من الفنانين للاحتفال بشكل خاص بالقفطان المغربي، كالفنانة ابتسام تسكت و كريمة غيت و الشاب يونس و منعم السليماني.

وسيعرف المهرجان ككل سنة استعراض العديد من الألبسة التقليدية المغربية، من ابداع أشهر المصممين والمصممات، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن استضافة المصممة المغربية مريم بلخياط لتكون ضيفة شرف الدورة، بالاضافة إلى ألمع الأسماء في مجال تصميم القفطان من المغرب و فرنسا و هولندا و ألمانيا .

وفي كلمة لمدير المهرجان عصام الفيلالي قال:”اعتبارا للمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الساهرين على استمرارية تألق مهرجان فن القفطان المغربي، والمنطلقة من شعار (القفطان نواة، أصالة وأناقة)، تواصل النسخة الثامنة 2023 والتي تستضيفها منطقة تغازوت بجهة سوس ماسة السير على نفس المنوال، مع الحرص على تحقيق المزيد من التألق والنجاح حفاظا على مكتسبات المهرجان وأهدافه، وانطلاقا من ذلك، فإن هذه الدورة ستسافر بالجميع عبر عبق تاريخ القفطان المغربي، وما حققه من إنجازات، جعلته يحافظ على أصالته مع إدخال عليه جمالية أكثر بعصرنته ليكون لباس كل الأجيال”.

وجدير بالذكر أن الدورة السابعة للمهرجان عرفت مشاركة مجموعة من الفنانين من بينهم الفنانة لطيفة رأفت و دنيا بطمة و زكريا الغفولي و عادل أصيل و جايلان، حيث تميزت بالطابع الصيفي و عرض كافة التصاميم في الهواء الطلق .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنات :”في الصعيد المصري الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب”

جنات :”في الصعيد المصري الناس طبعهم قريب من طبعنا…

2023-06-26 / 13:51
Photo of الطائفة العيساوية الفيلالية تتحدث عن مشاركتها في مهرجان كناوة بالصويرة

الطائفة العيساوية الفيلالية تتحدث عن مشاركتها في مهرجان كناوة…

2023-06-26 / 13:00
Photo of في حفل ضخم.. هناء الرايس تكشف عن جنس جنينها

في حفل ضخم.. هناء الرايس تكشف عن جنس جنينها

2023-06-26 / 10:39
Photo of حميد القصري:”أنا كندير الموسيقى ومعنديش علاقة بالجن والعفاريت”/تعليقه على العمل الذي جمعه بسلمى رشيد

حميد القصري:”أنا كندير الموسيقى ومعنديش علاقة بالجن والعفاريت”/تعليقه على…

2023-06-25 / 13:15
Photo of عبد الله منتصر : ” عندنا الحق نلبسو لي بغينا فس مهرجان كناوة”و يكشف سبب اختياره لألوان معينة

عبد الله منتصر : ” عندنا الحق نلبسو لي…

2023-06-25 / 12:00
Photo of سفيان العثماني يعرب عن تفاجئه من الأجواء الرائعة بمهرجان كناوة بالصويرة

سفيان العثماني يعرب عن تفاجئه من الأجواء الرائعة بمهرجان…

2023-06-25 / 02:15
Photo of الفنان المغربي الأمازيغي أنور السويدي يروج للسياحة الجبلية بإقليم ازيلال من خلال جديده الفني

الفنان المغربي الأمازيغي أنور السويدي يروج للسياحة الجبلية بإقليم…

2023-06-25 / 00:15
Photo of جمعت بين الغناء و التمثيل..ربيعة رفيع ضيفة برنامج منسيون(ح5)

جمعت بين الغناء و التمثيل..ربيعة رفيع ضيفة برنامج منسيون(ح5)

2023-06-24 / 22:17
Photo of يوسف اوتول يكشف عن سبب تواجده بمهرجان كناوة بمدينة الصويرة

يوسف اوتول يكشف عن سبب تواجده بمهرجان كناوة بمدينة…

2023-06-24 / 20:32
Photo of إلغاء حفل نجل بوب مارلي بالصويرة

إلغاء حفل نجل بوب مارلي بالصويرة

2023-06-24 / 17:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق