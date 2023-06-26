في حفل ضخم.. هناء الرايس تكشف عن جنس جنينها

2023-06-26 / 10:39
7
نجلاء مزيان: هبة بريس

اختارت الفنانة المغربية هناء الرايس الكشف عن حملها خلال حفل “الكشف عن جنس الجنين” الذي أقامته بمدينة الدار البيضاء.

وتقاسمت هناء مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي جنس جنينها “فتاة”، عبر مقاطع فيديوهات وثقتها عدسات كاميرات الحضو، و تم تداولها على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

جدير بالذكر أن الرايس تستقر حاليا بأمريكا،كما أنها احتفلت بزواجها من الطبيب المصري هادي خيدر عام 2021.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنات :”في الصعيد المصري الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب”

جنات :”في الصعيد المصري الناس طبعهم قريب من طبعنا…

2023-06-26 / 13:51
Photo of الطائفة العيساوية الفيلالية تتحدث عن مشاركتها في مهرجان كناوة بالصويرة

الطائفة العيساوية الفيلالية تتحدث عن مشاركتها في مهرجان كناوة…

2023-06-26 / 13:00
Photo of مهرجان فن القفطان بأكادير يحتفي بالفن والموضة في نسخته الثامنة

مهرجان فن القفطان بأكادير يحتفي بالفن والموضة في نسخته…

2023-06-26 / 11:21
Photo of حميد القصري:”أنا كندير الموسيقى ومعنديش علاقة بالجن والعفاريت”/تعليقه على العمل الذي جمعه بسلمى رشيد

حميد القصري:”أنا كندير الموسيقى ومعنديش علاقة بالجن والعفاريت”/تعليقه على…

2023-06-25 / 13:15
Photo of عبد الله منتصر : ” عندنا الحق نلبسو لي بغينا فس مهرجان كناوة”و يكشف سبب اختياره لألوان معينة

عبد الله منتصر : ” عندنا الحق نلبسو لي…

2023-06-25 / 12:00
Photo of سفيان العثماني يعرب عن تفاجئه من الأجواء الرائعة بمهرجان كناوة بالصويرة

سفيان العثماني يعرب عن تفاجئه من الأجواء الرائعة بمهرجان…

2023-06-25 / 02:15
Photo of الفنان المغربي الأمازيغي أنور السويدي يروج للسياحة الجبلية بإقليم ازيلال من خلال جديده الفني

الفنان المغربي الأمازيغي أنور السويدي يروج للسياحة الجبلية بإقليم…

2023-06-25 / 00:15
Photo of جمعت بين الغناء و التمثيل..ربيعة رفيع ضيفة برنامج منسيون(ح5)

جمعت بين الغناء و التمثيل..ربيعة رفيع ضيفة برنامج منسيون(ح5)

2023-06-24 / 22:17
Photo of يوسف اوتول يكشف عن سبب تواجده بمهرجان كناوة بمدينة الصويرة

يوسف اوتول يكشف عن سبب تواجده بمهرجان كناوة بمدينة…

2023-06-24 / 20:32
Photo of إلغاء حفل نجل بوب مارلي بالصويرة

إلغاء حفل نجل بوب مارلي بالصويرة

2023-06-24 / 17:22

‫7 تعليقات

  5. هو حقا فرحة لاتوصف عند سماع بخبرالحمل والواحد منا يشتاق لمعرفة جنس الجنين ألف مبروك

  7. الواحد يطلب من الله اللفكاكا والصورة المكمولة ولي يجي منعند الله خير او بركا الزهراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق