في حفل ضخم.. هناء الرايس تكشف عن جنس جنينها

نجلاء مزيان: هبة بريس

اختارت الفنانة المغربية هناء الرايس الكشف عن حملها خلال حفل “الكشف عن جنس الجنين” الذي أقامته بمدينة الدار البيضاء.

وتقاسمت هناء مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي جنس جنينها “فتاة”، عبر مقاطع فيديوهات وثقتها عدسات كاميرات الحضو، و تم تداولها على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

جدير بالذكر أن الرايس تستقر حاليا بأمريكا،كما أنها احتفلت بزواجها من الطبيب المصري هادي خيدر عام 2021.

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