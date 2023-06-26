في حفل ضخم.. هناء الرايس تكشف عن جنس جنينها
نجلاء مزيان: هبة بريس
اختارت الفنانة المغربية هناء الرايس الكشف عن حملها خلال حفل “الكشف عن جنس الجنين” الذي أقامته بمدينة الدار البيضاء.
وتقاسمت هناء مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي جنس جنينها “فتاة”، عبر مقاطع فيديوهات وثقتها عدسات كاميرات الحضو، و تم تداولها على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
جدير بالذكر أن الرايس تستقر حاليا بأمريكا،كما أنها احتفلت بزواجها من الطبيب المصري هادي خيدر عام 2021.
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7 تعليقات
On s en fout totalement du sexe de son phoetus pourquoi elle predit pas aussi combien il a de tetes.
تكشف؟!!!!!
واش هذا خبر
حقا لها الحق ان تفرح كما تريد ولاكن ليس هناك احلا من الستر
الف مبروك والله يكمل عليها بيخير
هو حقا فرحة لاتوصف عند سماع بخبرالحمل والواحد منا يشتاق لمعرفة جنس الجنين ألف مبروك
كل مايوعطيه الله ويرزقنا به فضل منه نحمده عليه ونشكره تتربا فعزهوم
الواحد يطلب من الله اللفكاكا والصورة المكمولة ولي يجي منعند الله خير او بركا الزهراء