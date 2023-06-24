إلغاء حفل نجل بوب مارلي بالصويرة

2023-06-24 / 17:22
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن منظمو مهرجان كناوة عن تعذر مشاركة نجل نجم موسيقى الريغي الراحل بوب مارلي المعروف بإسم كي ماني مارلي.

وحسب إدارة المهرجان، فإن أسباب شخصية خارجة عن إرادته، أدت إلى إلغاء جولته الصيفية.

وكشف منظمو الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان كناوة عن شعور كي ماني بالأسف العميق لعدم قدرته على الغناء في مدينة الصويرة.

وحسب إدارة المهرجان فقد تم استبدال الفنان الجمايكي بـ كاباكا بيراميد، النجم الصاعد في عالم الريجي والحاصل على جائزة غرامي لأفضل ألبوم ريجي 2022، حيث سيحيي الحفلة على منصة مولاي حسن يومه السبت على الساعة الساعة 12:15 منتصف الليل.

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