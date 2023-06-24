مخرج “تيتانيك” يثير الجدل بتصريحاته حول غواصة “تيتان”

القسم الفني: هبة بريس

خرج جيمس كاميرون، مخرج فيلم “تيتانيك” الذي حقق نجاحا كبيرا في عام 1997،بتصريحات مثيرة للجدل على خلفية انفجار غواصة “تيتان”.

و قال جيمس في تصريحه ل”CNN” إن الأنباء عن انفجار الغواصة تيتان التابعة لشركة “أوشن غيت”، التي فُقدت شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم تيتانيك “لم تكن مفاجأة بالتأكيد”.

وأضاف كاميرون، الذي أجرى 33 غطسة لرؤية حطام السفينة بنفسه، أنه عندما سمع لأول مرة نبأ حادثة الغواصة، تواصل مع مصادر على علاقة بالأمر، واكتشف في غضون حوالي نصف ساعة، أن الغواصة فقدت الاتصال والتتبع في وقت واحد.

وتابع: “السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يفسر ما حدث هو الانهيار الداخلي، حدوث صدمة قوية لدرجة أنها قضت على نظام يحتوي على جهاز الإرسال والاستقبال الذي تستخدمه السفينة الأم لتتبع مكان الغواصة”.

وذكر المخرج أنه حصل على بعض المعلومات الإضافية التي يبدو أنها تؤكد أن الغواصة قد انفجرت، وأضاف أن “الآمال الكاذبة ظلت تتزايد مع بحث فرق الإنقاذ عن الركاب المفقودين خلال الأيام التالية”.

وأوضح: “لقد تابعت لاحقا جهود البحث، على أمل أن أكون مخطئا، لكني كنت مدركا تماما من أنه لا جدوى من البحث”، معربا عن تعازيه لذوي الركاب.

يذكر أن شركة “أوشن غيت” أعلنت، الخميس، في بيان، أنها تعتقد أن “ركاب الغواصة ماتوا للأسف”.

وقالت الشركة: “نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشاه زادة داود ونجله سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هينري نارغيوليت، فُقدوا للأسف”.

وأضافت: “كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها”.

واختمت الشركة بيانها بالقول: “قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة، وكل فرد من أفراد عائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي، نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوهم”.

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