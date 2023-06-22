هل خانها؟..نيمار يعتذر لحبيبته في العلن

القسم الفني: هبة بريس

اعتذر اللاعب البرازيلي نيمار من حبيبته عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، عبر منشور بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

واعترف نيمار في منشوره المطول أنه ارتكب خطأً كبيرا بحق برونا، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وكتب : “أنا أفعل هذا لك ولعائلتنا.. أنا أحتاجك في حياتي وهذا التبرير لا يبرر أخطائي”.

وتابع: “لقد اعتذرت لك بالفعل عن أخطائي، لكنني أشعر أن عليَّ الاعتذار لك علنا وأمام الجميع، لقد عانيت كثيرا لتكوني إلى جانبي دائما.. أنت المرأة التي أحلم بها.. لا أستطيع تخيل نفسي من دونك”.

واختتم لاعب باريس سان جيرمان منشوره قائلا: “لا أعلم ما إذا كنا سنعمل على تحسين علاقتنا، لكنني أريد أن نجرب معا كي نصل لهدفنا، وسيفوز حبنا لطفلنا.. أحبك”.

ورجح كثيرون أن نيمار قد أقدم على خيانة أم طفله؛ وهذا ما جعله يعتذر منها علنا أمام الملأ.

يذكر أن نيمار وبرونا أعلنا في شهر أبريل الماضي استعدادهما لاستقبال طفلهما الأول بعد عام من المواعدة، ويعتبر هذا الطفل هو الثاني لنيمار، حيث رزق قبل 11 عاما بابنه “دافي لوكا” من حبيبته السابقة “كارولينا دانتاس.

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