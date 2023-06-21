“جلال” قريوا يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل “عايشة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الممثل المغربي جلال قريوا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تأثره الشديد بمشهد من المسلسل الدرامي “عايشة”،الذي جمعه بزميلته رباب كويد.

و علق الفنان المغربي على المشهد الذي يعالج قضية العنف ضد المرأة قائلا: “هاد المشهد بكاني وأثر فيا بزاف، يا ظالم ليك يوم، نهاية المهدي كانت عن طريق أب أماني”.

وواصل الفنان المغربي قائلا : “فعلا الأب سند لكل بنت، نتلاقاو فالحلقتين الأخريتين، شكرا على تفاعلكم”.

و يشار إلى أن “عايشة” هو مسلسل درامي من 15 حلقة، يعرض كل يوم إثنين على القناة الأولى، و هو من بطولة فاطمة هراندي المعروفة براوية، و فاطمة الزهراء بناصر، ماريا نديم، رباب كويد، جلال قريوا، سحر الصديقي…

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